Бывшая жена журналиста Орхана Джемаля, застреленного год назад в Центральноафриканской республике вместе с двумя другими российскими журналистами — Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко, рассказала»Новой газете» о ходе расследования этого преступления, которое ведет Следственный комитет России.

По словам Ирины Гордиенко, которая признана по делу потерпевшей, за год в деле поменялось четыре следователя. Каждый из них при встрече с ней «беспомощно разводил руками» и «жаловался, что ничего не может сделать».

Сейчас дело ведет следователь по особо важным делам главного следственного управления СК РФ Игорь Золотов. По словам Гордиенко, всё, что он пока сделал — отказал в ходатайствах ее адвокатов о приобщении к делу материалов независимого расследования убийства, проведенного центром «Досье»​, а также отказал в допросе тех, кто в этом расследовании фигурирует.

К ходатайству, в частности, были приложены биллинги телефонных переговоров водителя Бьенвеню Дуовокамы, который привез журналистов к месту убийства, местного жандарма Эмануэля Котофио, советника президента ЦАР Валерия Захарова и его подчиненного Александра Сотова. Двое последних тесно связаны с российской «частной военной компанией Вагнера», фильм о деятельности которой в ЦАР снимали убитые журналисты. Биллинги указывают, что все вышеперечисленные люди неоднократно созванивались как в день прибытия журналистов в Африку, так и в день их гибели. Следователь Золотов посчитал, что в допросах Захарова и Сотова нет необходимости, так как «нет достаточной информации» об их причастности к произошедшим событиям.

Кроме того, как рассказывает Гордиенко, ещё в сентябре 2018 года её адвокат ходатайствовала о доставке в Москву одежды погибших, без которой невозможно провести полную баллистическую экспертизу, а также других их личных вещей. Добиться этого не удалось, хотя чемоданы с вещами убитых хранятся в посольстве России в ЦАР.

Как заявил следователь Золотов, отравить их в Москву дипломатической почтой невозможно, поскольку помогать в этом вопросе отказывается МИД России, у следственного комитета нет на это своих средств, а в Минобороны отказались помочь, сославшись на то, что самолёты ведомства «туда не летают». Золотов к тому же заявил, что у России с ЦАР не подписано соглашение о правовом взаимодействии.

Ирина Гордиенко говорит, что это вранье. Еще в августе прошлого года страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, поставках российского оружия и помощи российских военных инструкторов местной армии. В рамках этого соглашения прописано и «прямое взаимодействие правоохранительных органов, сотрудничество в уголовных и иных делах». Гордиенко также задаётся вопросом: каким же видом транспорта, если не самолётами, доставляются в африканскую республику сотрудники Минобороны и оружие?

Наконец, бывшая жена Орхана Джемаля рассказала о том, что первый секретарь российского посольства в ЦАР Виктор Токмаков лично обещал ей оказать помощь в расследовании убийства, но обещания своего не сдержал. «Судя по всему, расследование будет длиться бесконечно при деятельном неучастии всех главных ведомств нашей страны», — заключает Ирина Гордиенко.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были расстреляны неизвестными в ЦАР 30 июля 2018 года. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о деятельности российских наёмников из «ЧВК Вагнера». Ее спонсором СМИ называют близкого к Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

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