Российские дипломаты на переговорах в Венесуэле обсудят возможный визит ее президента Николаса Мадуро в Россию, заявил на встрече с журналистами замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости

Рябков подчеркнул, что сам он не уполномочен согласовывать события такого уровня, однако в его компетенции входит обсуждение планов и реализации того, что было согласовано на более высоких уровнях коммуникации между двумя странами. Сообщается, что дипломат посетит Венесуэлу 20-22 июля, чтобы принять участие в конференции Движения неприсоединения и консультаций с высокоранговыми представителями властей.

По данным агентства, ранее о планах Мадуро в скором времени посетить Россию сообщал МИД Венесуэлы. Пресс-секретарь российского президента Владимира ПутинаДмитрий Песков в ответ на запрос журналистов указал, что сроки визита венесуэльского президента пока не определены.

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