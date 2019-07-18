«Золото Трои» или «Клад Приама», легендарная коллекция античных драгоценностей археолога Генриха Шлимана, найденная при раскопках на территории холма Гиссарлык в турецкой провинции Чанаккале в 1873 году, может стать актуальной темой в только что налаженных отношениях Москвы и Анкары, сообщает издание Newsru.

Директор Музея Трои в Чанаккале, открывшегося в 2018 года, заявил на днях, что запрос, связанный с возвращением клада, находящегося в ГМИИ имени Пушкина в Москве, по-прежнему в силе.

Как сказал Али Атмаджа, турецкие министерства и ведомства ведут «масштабную дипломатическую и юридическую борьбу за возвращение исторических памятников, вывезенных разными путями за границу». «Раньше те, кто не хотел отдавать нам назад наши памятники, находящиеся в Европе или других странах, приводили такие основания, как «где вы будете выставлять эти ценности». Отныне таких оснований не осталось. Музей Трои, один из важнейших музеев мира, открыл свои двери для посетителей, и его местоположение известно», — цитирует директора музея турецкое издание Dikgazete.

Напомним, часть ценных артефактов из бесценного клада Трои находится сейчас в музее Берлина, а часть хранится в России — в ГМИИ имени Пушкина.

Вернуть эти древние артефакты от России требует и Германия, ссылаясь на то, что после Второй мировой войны они были перемещены в СССР именно с немецкой территории.

В Турции же считают, что в Германию сокровища также попали незаконно — немецкий археолог вывез их из Турции контрабандой, поэтому Германия не имеет никаких прав на клад.

В 2012 году Анкара уже требовала от России вернуть эти культурные ценности. Тогда министр культуры Турции Эртогрул Гюнай заявлял, что намерен добиваться от российского правительства возвращения «клада Приама». Но в 2013 году президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, комментируя аналогичное требование Германии вернуть перемещенные ценности, заявил, что Россия не намерена возвращать сокровища. Эта позиция президента стала причиной громкого скандала — канцлер Германии Ангела Меркель во время посещения вместе с Путиным выставки в Эрмитаже, на которой среди экспонатов была и часть троянского клада, заявила, что надо вернуться к вопросу возвращения ценностей Германии.

В ответ на это Владимир Путин заявил: «Какая конкретному гражданину разница, вот эти перемещенные ценности где он посмотрит — в Берлине, в Петербурге, в Москве или в Турции? И тогда, может быть, турки не будут требовать собраний Шлимана, немцы не будут требовать от нас перемещенные ценности, а мы не будем требовать от кого-то найти и вернуть российские ценности».

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