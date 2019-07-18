Не меньше 13 человек погибли 18 июля и около 40 пострадали при поджоге студии аниме Kyoto Animation в японском городе Киото. Об этом сообщает издание Japan Times.

Обновлено. Число погибших в результате поджога студии по производству аниме Kyoto Animation в японском городе Киото достигло 23

Полиция обнаружила тела без признаков жизни на втором этаже студии. Официальное заключение о смерти, по японским законам, могут давать только судмедэксперты.

Пожар в студии начался в 10:30 утра по местному времени (5:30 по Баку). Очевидцы рассказали, что слышали взрывы в здании студии.

По данным полиции, поджог устроил 41-летний мужчина, который разлилв здании Kyoto Animation горючую жидкость. Его отвезли в больницу вместе с остальными ранеными.

Kyoto Animation — аниме-студия из Киото, также известная как KyoAni. Она существует с 1981 года. На ней создали такие аниме-сериалы, как K-On!, «Меланхолия Харухи Судзумии» и Clannad.

Minval.az