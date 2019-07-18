«Горячая линия» между Ереваном и Баку работает, но это, к сожалению, не гарантирует того, что жертв не будет. Об этом заявил премьер-министр страны-агрессора – Армении Никол Пашинян в интервью армянской службе радио «Свобода».

«Мы работаем над тем, что переговоры имели конкретный результат. Почему переговоры не имеют конкретного результата? Во время встреч с представителями международного сообщества, когда я хочу описать ситуацию и объяснить отсутствие прогресса, я говорю, что есть одна причина. Когда я был избран премьером Армении, я заявил, что для решения карабахского вопроса необходим вариант, который будет приемлем для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. Это в какой-то степени было беспрецедентное заявление, так как ни один руководитель Армении не говорил, что решение должно быть приемлемо также для азербайджанского народа», — важно заявил Пашинян, выразив уверенность в том, что это «создает серьезную основу» для прогресса в переговорах.

Далее он принялся в привычной себе манере упрекать официальный Баку в том, что в переговорах нет прогресса. Говорить о том, как долго будет продолжаться торпедирование реальных переговоров со стороны Еревана и когда армянские войска будут выведены из захваченных азербайджанских земель, Пашинян не стал.

«Президент Азербайджана отказывается воспроизвести эту фразу. Он также должен сказать, что решение карабахского конфликта должно быть приемлемо для народов Азербайджана, Карабаха и Армении. Пока он этого не скажет, переговоры не могут быть эффективными. Кто-то может подумать, что приемлемое для Азербайджана решение не может быть приемлемо для народов Карабаха и Армении. Если кто-то так думает, то он не знает ни народ Карабаха, ни народ Армении, ни в целом армянский народ», — сказал премьер страны-агрессора.

Minval.az