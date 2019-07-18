SOCAR Georgia Gas, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), получила в собственность газопроводы в ряде регионов Грузии общей протяженностью 708,5 тыс. метров, передает Интерфакс-Азербайджан.

Согласно опубликованному на официальном сайте правительства страны распоряжению, газопроводы переданы азербайджанской компании за 24,2 млн лари (около $8,5 млн по текущему курсу — ред.) в порядке прямой продажи.

SOCAR Georgia Gas стала владельцем газопроводных сетей на территории более 20 муниципалитетов на востоке и западе Грузии.

Согласно условиям сделки, стоимость приобретенного имущества должна быть полностью выплачена в течение 18 лет.

Как сообщалось, год назад SOCAR Georgia Gas получила в собственность также в порядке прямой продажи газопроводы в ряде регионов Грузии общей протяженностью 594 тыс. метров за 21,3 млн лари ($9,5 млн по тогдашнему курсу).

Правительство Грузии и ГНКАР 26 декабря 2008 года подписали договор, в соответствие с которым азербайджанской стороне на условиях вложения инвестиций в газовую инфраструктуру страны были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, а также ряд газовых хозяйств и сетей. В октябре 2012 года ГНКАР стала владельцем компании «Итера-Грузия, 100%-ной «дочки» Itera International Energy LLC, став практически единственным поставщиком и распределителем природного газа в Грузии.

В настоящее время ГНКАР является основным поставщиком в Грузию природного газа. Дочерние компании ГНКАР заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

Minval.az