Финансовые потери Турции от исключения из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 составят около $9 млрд.

Как передает ТАСС, об этом заявила в среду на брифинге для журналистов заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

«Турция, к сожалению, абсолютно точно потеряет рабочие места и возможности для экономического развития в будущем из-за этого решения. Она не получит более $9 млрд, которые, как предполагалось, она могла бы получить благодаря своему вкладу в программу F-35 за все время ее действия», — сказала она.

«Все турецкие пилоты, обучавшиеся по программе F-35, а также инструкторы, которые в настоящий момент находятся в США, должны будут покинуть страну», — добавила Лорд.

«Порядка 20 турецких военнослужащих, работающих в отделе Минобороны США по реализации программы разработки и закупки F-35, не смогут больше получить доступ к своим рабочим местам», — подчеркнула также она.

«Исключение Турции из программы F-35 направленно на то, чтобы снизить риски для F-35, это отдельный шаг, не имеющий отношения к каким бы то ни было решениям Конгресса по связанным с Россией санкциям в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — заявила заместитель главы Пентагона.

Она сообщила, что Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность возвращения ей средств, внесенных ранее Анкарой за самолеты F-35.

«Мы обсуждаем детали по поводу закупок самолетов в настоящий момент», — сказала она, отвечая на вопрос о том, получит ли Турция деньги обратно.

В Пентагоне также заявили, что Турция производила более 900 компонентов истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, однако теперь их выпуском займутся в основном Соединенные Штаты.

«Турция производила более 900 составляющих F-35 <…>», — сказала замглавы военного ведомства США. Согласно изложенной ею информации, это производство шло на 10 различных турецких предприятиях.

«Чтобы закрыть «брешь» на первоначальном этапе, чтобы сгладить последствия исключения Турции [из проекта выпуска F-35], программа будет использовать главным образом американские источники <…>», — отметила Лорд. Однако добавила она, «постепенно это будет открываться для партнеров по программе» из других государств.

При этом замминистра утверждала, что исключение Турции «будет иметь минимальное воздействие на более крупное партнерство по F-35». Кроме того, Пентагон тесно взаимодействует с военно-промышленным комплексом США, чтобы сгладить последствия нынешнего решения, подчеркнула Лорд.

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