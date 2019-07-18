В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его.

Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.

Родственники и друзья собрались за праздничным столом, чтобы отметить пополнение в семье. В тот день младенцу исполнился ровно месяц. Дедушка со стороны отца ребенка поднял бокал и произнес тост. Тогда один из гостей пошутил, что дедушка не может пить алкоголь без своего внука.

В результате мужчина дал младенцу отхлебнуть из своего бокала. Мать немедленно взяла ребенка на руки. Спустя полчаса ребенок перестал дышать. Его доставили в больницу, однако врачам не удалось его реанимировать. Посмертное обследование показало, что мальчик умер в результате алкогольного отравления.

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