Турция продолжит играть важную роль с точки зрения обеспечения противоракетной и противовоздушной обороны Североатлантического альянса, несмотря на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400.

Как передает ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду на ежегодном форуме по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо).

Он констатировал, что «С-400 невозможно интегрировать в единую систему ПВО и ПРО альянса». «Но Турция может по-прежнему быть ее частью с точки зрения других возможностей», — добавил Столтенберг.

«Турция по-прежнему является и будет являться частью интегрированной системы ПВО и ПРО альянса», — сказал он. «У них есть самолеты, есть радиолокационные станции, различные другие возможности, которые очень важны для нашей системы ПВО и ПРО», — констатировал генсек НАТО. Он также подчеркнул, что турецкие власти ведут консультации с Францией и Италией относительно возможности приобретения у них систем ПВО.

Столтенберг отметил, что ни одна из стран, входящих в Североатлантический альянс, не выступала за исключение из него Турции в связи с покупкой С-400. «Турция — важный член НАТО. Никто из союзников [по НАТО] не затрагивал эту тему. Мы все понимаем, что зависим друг от друга», — сказал он.

Столтенберг отметил, что «имеются разногласия относительно С-400». «Пока этот вопрос не решен, нам нужно свести к минимуму негативные последствия», — добавил он.

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