Министерство иностранных дел Турции обратилось в четверг к Соединенным Штатам с призывом отказаться от решения об исключении республики из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. В распространенном заявлении внешнеполитического ведомства данный шаг Вашингтона называется «ошибочным».

«Этот односторонний шаг не соответствует духу альянса и не имеет какого-либо законного основания <…> США оставили без ответа наше предложение о создании совместно с НАТО рабочей группы [по С-400], это указывает на то, что США не стремятся добросовестно решить эту проблему <…> Мы предлагаем США исправить эту ошибку, которая нанесет непоправимый вред нашим стратегическим отношениям», — отмечается в коммюнике.

В министерстве назвали «неверным» заявление Вашингтона о том, что российские зенитные ракетные системы «С-400 могут ослабить F-35».

Ранее в среду Белый дом сообщил, что решение Турции приобрести ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. В Вашингтоне при этом отметили, что США продолжат сотрудничать с Турцией в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских систем ПВО.

Minval.az