Стратегическое партнерство США и Турции сохраняется, совместные учения продолжатся, в том числе в Грузии и на Украине. Об этом, как передает ТАСС, заявил в среду помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, посвященном реакции Вашингтона на покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Наши отношения в военной сфере остаются прочными, и мы продолжим участвовать с Турцией в многосторонних учениях по повышению уровня готовности и оперативной совместимости, включая предстоящие учения в Грузии, Германии и Украине», — отметил он.

Minval.az