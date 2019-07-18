Определился соперник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» во 2-м отборочном этапе Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, в следующем матче отборочного турнира агдамский клуб сыграет с ирландским «Дандолком».

В 1-м отборочном этапе «Дандолк» выбил из борьбы латвийскую «Ригу». Оба матча между двумя командами завершились безголевой ничьей. В дополнительное время ответного матча голов также забито не было. В серии пенальти преимущество оказалось на стороне ирландского клуба — 5:4.

«Карабах» проведёт первый матч против чемпиона Ирландии на выезде 24 июля, ответный матч — 31 июля.

Minval.az