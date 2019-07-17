Покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.

«Самолёты F-35 не могут совместно использоваться с платформой российской разведки, которая собирает данные и будет использована для изучения передовых возможностей (истребителей)», — говорится в сообщении Белого дома.

Там отметили, что США неоднократно предлагали Турции альтернативы, в том числе покупку систем Patriot.

«Турция долгое время была надёжным партнёром НАТО в течение 65 лет, однако закупка С-400 подрывает ту приверженность, которую выражают все союзники альянса по отказу от приобретения российских систем», — добавили в администрации США (цитата по RT).

Как подчеркнули в Вашингтоне, «это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом».

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