Дженнифер Лоуренс, которая готовится к бракосочетанию со своим женихом Куком Маруни, пребывает в приподнятом настроении. Ведь ей совсем уже скоро предстоит впервые пойти к алтарю, чтобы соединить свою судьбу с судьбой своего любимого. Она вовсю обдумывает фасон подвенечного наряда и составляет список гостей, которых собирается пригласить на церемонию. А лучшая подруга Дженнифер — Адель — тем временем планирует для Лоуренс «по-настоящему буйный девичник», на котором актрисе предстоит погулять перед свадьбой.

И все было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство, которое огорчает Лоуренс. Дело в том, что она решительно не хочет приглашать на свадьбу своих собственных родителей — Гэри и Карен. А все потому, что, когда роман Дженнифер и Кука еще только начинался, ее папа с мамой позволили себе крайне нелицеприятно высказаться о Маруни. Они прямо заявили, что считают Кука бабником, который вскоре начнет ей изменять. Дженнифер тогда ужасно обиделась на родителей, и до сих пор с ними практически не общается. Поэтому она и не хочет видеть их на своем бракосочетании с Маруни. Но в то же время Дженнифер понимает, что, если она приведет свое намерение в исполнение, то пути назад для нее уже не будет: папа с мамой вряд ли сумеют простить ей это. И выхода из этой непростой ситуации Лоуренс найти никак не может…

Издание 7Дней напоминает, что роман Дженнифер с Куком, возглавляющим галерею современного искусства Gladstone Gallery, начался весной прошлого года. Дженнифер и Кука познакомила тогда их приятельница Лоуренс, Лора Симпсон. Они несколько раз встретились на вечеринках, после чего почувствовали, что между ними «летают искры». Они начали встречаться, поначалу стараясь не привлекать внимания к своему роману. А в середине лета 2018-го впервые вместе появились на публике. Тогда они пришли поужинать при свечах в ресторанчик итальянской кухни Sant Ambroeus на Манхэттене.

Minval.az