The Washington Post попыталась назвать пять самых низших точек за время президентства Дональда Трампа.

Отмечается, что речь идет событиях или заявлениях, которые относятся ко времени, когда Дональд Трамп был главой Соединенных Штатов. На пятой строчке оказался недавний инцидент, когда американский президент предложил женщинам-демократам из Конгресса, «которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой», вернуться обратно на родину и помочь своим государствам. Подчеркивается, что его слова были «неоправданным расизмом». На четвертой строчке находится заявление Трампа, в котором он признался, что «влюбился» в северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Третий эпизод связан с высказываниями американского лидера о Пуэрто-Рико. Когда остров боролся с последствиям урагана «Мария», Трамп назвал местных жителей ленивыми и заявил, то они хотят, чтобы все сделали за них. Вторую строчку занимает комментарий Трампа после всплеска насилия в Шарлотсвилле. После произошедшего Трамп заявил, что с обеих сторон были «очень хорошие люди». На первой строчке находится политика по разделению мексиканских детей, которую проводила администрация президента США, хотя он «солгал», заявив, что она была навязаны демократами. По мнению автора материала, самым ужасным в этом перечне является то, что все эти события произошли всего за 2,5 года президентства Трампа, пишет «Газета.ру».

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