Министерство транспорта, связи и высоких технологий распространило информацию о проблеме в социальных сетях и мессенджерах в Азербайджане, передает в среду Trend со ссылкой на министерство.

В информации министерства говорится о том, что в течении дня такого рода проблемы наблюдались во многих странах мира. Речь идет о Facebook, Instagram и Whatsapp. В сообщении подчеркивается, что проблемы носили глобальный характер, и никаким образом не исходят от местных телекоммуникационных систем, а также мобильных операторов.

Согласно информации популярного обозревателя соцсетей службы «Downdetector», 24 процента пользователей столкнулись с проблемой, связанной со входом, а 75 процентов — пользованием социальных сетей.

Пользователи из США, Монтенегро, Грузии, Сербии, Болгарии, Греции, Турции, Боснии и Герцеговины, Южной Кореи, Македонии, Ирака, Малайзии, Кипра и других стран сообщали в «Downdetector» о сбоях в работе соцсетей и мессенджеров.

Minval.az