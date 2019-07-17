Турция примет ответные меры после того, как в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, в результате нападения погиб сотрудник турецкого Генерального консульства.

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«Желаю божьей милости нашему сотруднику консульства, который погиб в результате жестокой атаки в Эрбиле, выражаю соболезнования его родственникам. Поиск преступников начат, те, кто совершил это коварное нападение, ответят», — написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, сообщает RT.

Minval.az