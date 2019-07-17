Суд в США приговорил к пожизненному заключению без права досрочного освобождения 62-летнего лидера наркокартеля Синалоа Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо («Коротышка»).

Эль Чапо дважды получал тюремные сроки в Мексике — и дважды бежал из заключения. В 2016 году, когда его поймали в третий раз, власти страны приняли решение выдать его США, пишет «Медуза».

Эль Чапо — наиболее влиятельный и известный наркобарон в мире. Forbes включал его в списки самых богатых людей планеты, оценивая его состояние в миллиард долларов. После убийства лидера «Аль-Каеды» Осамы бин Ладена Эль Чапо долгое время находился на первом месте в списке самых разыскиваемых преступников ФБР.

Картель Синалоа, когда им руководил Эль Чапо, контролировал около трети всех поставок наркотиков в США.

Minval.az