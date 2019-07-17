Социальные сети Facebook и Instagram вновь попали под масштабный сбой. Исследователи отмечают, что сбой произошел по всему миру и пик его был зафиксирован в ночь на среду, 17 июля. Сбой был зафиксирован с помощью сервиса Downdetector.

В работе социальных сетей в ночь на среду, 17 июля, был зафиксирован масштабный сбой. Причем, сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается и до сих пор, особенно его отмечают жители США, Японии.

Страны Европы сбой затронул лишь частично – больше всего жалоб поступило от жителей Венгрии и Бельгии. Азербайджан масштабный сбой тоже затронул.

Minval.az