Прозванная «греческий хатико» в честь легендарной акита-ину, которая годами ждала на вокзале в Японии своего владельца, неназванная белая собака у греческого города Нафпактос полтора года живет на месте гибели своего хозяина. Несмотря на несколько попыток местных жителей забрать собаку, она убегает и всегда возвращается к месту, где его владелец погиб в автокатастрофе.

Смерть владельца роковой собаки, 40-летнего человека по имени Харис, потрясла регион 9 ноября 2017 года, так как всего несколько лет назад его брат погиб в аналогичной аварии. Оба брата погибли всего в нескольких милях от своих домов, но в случае с Харисом история стала еще более трагичной, поскольку его собака осталась у придорожного креста, воздвигнутого в его честь, как будто ожидая его возвращения.

Неизвестно, находилась ли собака в машине во время аварии или она сама добралась до трагического места, но местные жители говорят, что собака ждет там с тех пор, как трагедия унесла жизнь Хариса.

После неудачных попыток забрать собаку, люди построили импровизированное убежище и стали приносить воду и еду каждый день. Собака проводит дни, лежа в грязи и глядя в даль, как будто ждет, когда покойный владелец вернется и заберет ее домой.

На прошлой неделе верный пёс стал известен во всей Греции, после того как местный новостной сайт Nafpaktia News опубликовал видео о нем на YouTube.

Minval.az