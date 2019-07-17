Этот текст был написан 16 июля 2014 года, за день до гибели малазийского лайнера. Вечером 17 июля мне стало казаться, что текст устарел. Но нет, оказалось — не устарел.

Они ничему не научились…

РЕЧЬ ВО СЛАВУ СТАРУШКИ-ЕВРОПЫ

Что это я, право, всё про нас да про нас, как будто мы тут одни. Неловко. Давайте, наконец, прославим европейское миролюбие и нейтралитет.

Они прекрасны.

Европейский нейтралитет особенно прекрасен в те минуты, когда кто-нибудь начинает мочить кого-нибудь другого — больно, до крови — и тот, другой, начинает громко звать на помощь.

В этот неловкий момент, согласитесь, нет ничего прекраснее, чем отойти на безопасное расстояние и оттуда, с расстояния, сказать: фуй-фуй-фуй. Как это грубо, как неэстетично, особенно вот этот назойливый крик о помощи…

И как хорошо, что происходящее, в сущности, не имеет к нам совершенно никакого отношения. Особенно если отойти еще на несколько шагов и быстренько отвлечь себя чем-нибудь приятным, чтобы, не дай бог, не испытать стресса. Шоколадка, классическая музыка… продажа вертолетоносца «Мистраль»… немного газовых контрактов… футбол опять-таки… Хороши также беруши, чтобы звуки разворачивающейся резни не отвлекали от мыслей о европейской интеграции.

Это, стало быть, называется у нас нейтралитет.

А чуть погодя (когда тот, кого мочили в кровь, от криков переходит к ответке), — тут-то, как правило, наступает время европейского миролюбия.

Потому что — ну что же это, господа… ну как же можно! Надо же немедленно остановить кровопролитие!

Мы же гуманисты — или где? Ведь страдает мирное палестинское население во главе с ополченцем Бабаем! Требуем незамедлительно начать многосторонние переговоры с участием ХАМАСа, Стрелкова-Гиркина и законно избранных вождей племени хуту, только что, при полном европейском нейтралитете, вырезавших миллион тутси.

Ну, так получилось.

Теперь самое время перевести конфликт в дипломатическую плоскость! А то, не дай бог, прольется кровь. А мы же на данном этапе — против кровопролития. Мы же (вы же помните) европейцы… Локк, Монтескье, Руссо… зимой холодно, газ всё равно нужен… кругом одни арабы… Короче, всё равно надо договариваться.

И в принципе же, можно договориться, отчего нет? Кстати, и Гитлер был вполне терпим, пока ограничивался чехами… Спросите у старика Чемберлена.

В общем, традиции есть. Ну, вы помните.

Итак: нейтралитет и миролюбие!

Главное — порядок не перепутать.

Виктор Шендерович, Facebook

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