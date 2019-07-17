«Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен мирным путем в рамках территориальной целостности Азербайджана».

Об этом заявил посол Ирана в Баку Джавад Джахангирзаде в интервью АПА.

По его словам, на последней трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран может сыграть роль в сближении сторон для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Иран граничит как с Азербайджаном, так и с Арменией. Существование этого конфликта, естественно, отрицательно влияет на регион. Иран готов сделать все возможное для урегулирования конфликта. Но это зависит от воли сторон конфликта», — заявил посол.

Minval.az