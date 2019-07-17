Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс впервые опустился на второе место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что это произошло впервые за всю 7-летнюю историю рейтинга.

Глава LVMH Бернар Арно подвинул Гейтса со второго места с состоянием в $107,6 млрд, что больше, чем у Гейтса на $200 млн.

Minval.az