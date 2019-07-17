Отмечается, что это произошло впервые за всю 7-летнюю историю рейтинга.
Глава LVMH Бернар Арно подвинул Гейтса со второго места с состоянием в $107,6 млрд, что больше, чем у Гейтса на $200 млн.
Отмечается, что это произошло впервые за всю 7-летнюю историю рейтинга.
Глава LVMH Бернар Арно подвинул Гейтса со второго места с состоянием в $107,6 млрд, что больше, чем у Гейтса на $200 млн.
Дата: 2019/07/17 18:00
Раздел: Мир
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