Вице-премьер, министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии «Лига Севера» Маттео Сальвини заявил о попытке покушения на него, которую предприняла «группа проукраинских неонацистов», передает итальянское агентство Ansa.

Подозреваемых задержали в Турине, у них обнаружили оружие, в том числе ракету типа «воздух-воздух» «Матра».

«Это была одна из смертельных угроз, которые я получаю каждый день», — сказал Сальвини, выступая в Генуе. Он назвал планировавших покушение на него «безумцами».

15 июля полиция Италии сообщила о задержании троих подозреваемых в незаконном хранении оружия, которые ранее принимали участие в конфликте на юго-востоке Украины. У них, в частности, была изъята ракета «воздух-воздух». У нее не было снаряда.

Полиция выяснила, что ракету пытался продать житель провинции Варезе, при обыске у него нашли нацистскую символику. Двое других оказались гражданами Италии и Швейцарии, они были причастны к попытке продажи ракеты.

Задержание всех троих проводили сотрудники антитеррористического департамента полиции Италии.

Minval.az