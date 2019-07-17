Русскоязычные пользователи Instagram устроили флешмоб в комментариях в профиле американской певицы Леди Гаги в отместку за то, что актер Брэдли Купер ушел к ней от российской модели Ирины Шейк.

В аккаунте певицы появились сотни тысяч комментариев на русском языке. Это кулинарные рецепты, гимн РФ, реклама услуг и шутки о возвращении Купера. Только к последнему посту Гаги на момент публикации новости было оставлено более 70 тыс. комментариев.

Не обошлось без патриотических заявлений: «Крым вернули, Брэдлика вернем», — уверены некоторые пользователи. Другие призывают соотечественников за рубежом: «Ребята, кто в США живёт, придите к ней под дом стоять. Как будто это проклятье😂».

Minval.az