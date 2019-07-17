Бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018 года, развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2015», сообщает местная газета New Straits Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что документы о разводе были поданы в суд Сингапура 22 июня, процедура оформления была завершена 1 июля. Кроме того, источники подтвердили газете подлинность свидетельства о расторжении брака, которое попало в местные социальные сети.

Причину расторжения отношений издание не называет, но отмечает, что если верить документу, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. Согласно ему, пара не может вновь вступить брак, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину, и он по своей воле не разведется с ней или скончается. Официальной информации о разводе бывшего короля Малайзии не поступало.

Minval.az