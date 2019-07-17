Успех приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 очевиден, но можно ли в горячей истории ставить точку? Есть ли резон утверждать, что многовекторная интрига одной сделки выработала ресурс?

Никак нет, и жгучий сюжет возымеет продолжение с охватом интересов не одного государства.

Вообще, сдается, что начало оружейной инициативе положили не тактические расчеты официальной Анкары, а отдельно взятый случай из жизни турецкой политической жизни.

Со времени прихода во власть Реджепа Эрдогана страна продолжает поиски себя в геополитике региона и всего глобального пространства. Мощный политический спурт, сперва, премьер-министра, а потом и президента Эрдогана с конца нулевых многих заставил задаться вопросами относительно стратегических целей, которыми намеревался оформить свою деятельность пассионарный лидер сильной религиозно-националистической партии справедливости и развития (AK Parti).

Тогда, проложив политический мост в Иракский Курдистан, он триумфально поехал в гости к Масуду Барзани, чтобы продемонстрировать региональным и мировым игрокам свои благие намерения, выдержанные в духе наступательного прагматизма. Это означало, что Эрдоган почувствовал силы для выхода в большой свет.

Уверенное снятие табу с двух принципиально колких проблем – армянской и курдской стало своеобразной заявкой на региональное лидерство со всеми вытекающими последствиями. Запад среагировал более чем сдержанно, Россия тоже не стала выражать ни восторгов, ни сожалений, да и остальные игроки тоже не торопились с выводами, зная, что все только начинается. Анкара внесла свои акции в запутанные региональные торги, продолжение сюжета обещало крутизну.

После Эрдоган несколько раз к ряду сфолил – в Ливии, Сирии, Египте, да и в регионе под боком – в Ираке у него не все пошло по заданному курсу. В какие истории вляпалась Анкара там, где намеревалась играть первую внешнеполитическую скрипку, известно.

Его не по нотам сыгранная партия завершилась в июле 2016 года в небе родной страны, когда на президентском самолете ему пришлось лететь непростые два часа, будучи на мушке следовавшего следом турецкого же истребителя с пилотом-путчистом.

Он два раза к ряду избежал смерти в один день. Время, проведенное на борту самолета с опасным преследователем, откуда он успел обратиться к согражданам и политическим единомышленникам с призывом заполнить улицы и площади городов с целью получения поддержки, оказались самыми драматичными.

Позже на земле до него дошли подробности полных тревоги минут жизни, которые едва не стали трагическими.

Осудив путчистов и всех, кто их вдохновил на дерзкий вызов законной власти, Эрдоган решительно заклеймил стафф военно-воздушной базы Инджирлик. Это было сродни обвинениям в адрес американцев и всех атлантистов, след которых в попытке неудачного переворота не заставил себя долго искать.

В 2017 году Эрдоган неожиданно для всех объявил о желании приобрести С-400 у России, заведомо зная, какую реакцию вызовет сей порыв в Белом доме, Брюсселе и в других западных столицах.

Два с небольшим года перетягивания каната с Дональдом Трампом завершились значимым моральным успехом Эрдогана, которого хозяин Белого дома так и не смог дожать. Анкара вместе с Москвой празднуют тактическую победу, но история с нашумевшими поставками точно вызовет новую волну тревог.

Тревожное турецкое небо, некогда заставившее Эрдогана пережить драматические моменты, отныне может считаться надежным и безопасным. Но достаточно ли этого, чтобы чувствовать себя в полном комфорте?

Штормит в Средиземном море, где Европейский Союз ерзает и объявляет о санкциях ввиду турецкого «пиратства» в перспективном газонасыщенном шельфе. Брюссель по требованию Кипра вводит ограничения против Анкары, а Вашингтон угрожает новыми наказаниями из-за С-400, абсолютизируя фактор союзничества в НАТО, из чего следует, что в скором времени Анкаре напомнят о чреватости шагов, сделанных вопреки воле Запада.

Турция, преследуя амбициозные лидерские цели, итак окружена поясом неблагонадежных соседей. Чтобы насолить Анкаре, коллективный Запад отныне будет выкладываться для сколачивания нового антитурецкого блока, чтобы экономически заморозить непокорную страну. Армения — это, бесспорно, малозначимый субъект, который итак ни на что существенное не способен, но встать в первый ряд крушителей турецкой твердыни она всегда рада и готова. С Грецией также обстановка аналогичная, и долго убеждать Афины никому не придется, тем более, все позиции Греции и Кипра-члена ЕС сходятся.

Главные расчеты Запада сведутся к странам зоны Персидского залива, где пока еще рулят саудиты с сателлитами, но за исключением Катара, который повязан с Анкарой по религиозным соображениям. Вашингтон постарается ограничить ее маневры в мусульманском поясе в условиях ужесточения экономического давления.

Иран постарается сохранить свои устойчивые связи с западным соседом, несмотря на наличие комплекса противоречий по региональным и религиозно-цивилизационным вопросам. Скорее, спорные мотивы так и останутся в неподвижном состоянии до лучших времен.

Анкара же, несмотря на высокую вероятность рисков для своей финансово-товарной системы, воспользуется альтернативами. Чтобы безболезненно испить горькую чашу до конца, она развернется в сторону ШОС, ЕАЭС.

По Сирии Эрдогану придется договариваться с Москвой и Тегераном в лучших традициях восточной дипломатии, когда не все слова сойдутся с действиями. Нечто вроде договорняка Эрдоган со старыми соперниками-спаррингами сможет выжать.

От того раздражение Запада не убавится, а, наоборот, вырастет. И чтобы не выглядеть хилым и незащищенным, Эрдоган будет наращивать военный кулак, а где придется, и использует свою силу.

При всех сложностях и перипетиях регионального расклада головной болью для президента останется внутренняя жизнь. Чтобы не дать расползтись трещине в корпусе AK Parti, лидеру придется сделать первый шаг по разблокированию отношения с оппонентами из народно-республиканской партии, чтобы не усугубить трудное положение после проигрыша в Стамбуле.

Наилучшим средством для этого послужит обострение внешнеполитических проблем, которое в Турции всегда играет заметную роль для консолидации патриотических сил. Этому искусству многим нужно учиться у Реджепа Эрдогана, который умеет позиционировать, как фактор непоколебимости в условиях внешних угроз.

В отношениях с Западом он дошел до исторического максимума, оттуда одна дорога – в обратном направлении. Уроки июля 2016-го его в этом убедили.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az