Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает важным, чтобы грузинское общество в свете антироссийских выступлений в стране консолидировалось и начало «честный разговор» на уровне государства и общества по сложившейся ситуации. Такое мнение дипломат выразила во вторник в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Что дальше? Мне кажется, что здесь очень важно, это очень сложно, но, наверное, быть честными с самими собой, внутри общества. Каким-то образом начать консолидацию и начать честный разговор внутри себя. В том числе и по вопросу Абхазии и Южной Осетии», — сказала она, отметив, что «прежде чем говорить с кем-то другим», Грузии стоит провести диалог внутри страны «на уровне государства и общества».

«Это абсолютно не совет, я думаю, там советчиков хватает. Но это вопрос того, что видно со стороны, и, мне кажется, они не видят этого сами: они должны сесть и поговорить друг с другом и честно рассказать друг другу историю», — добавила дипломат.

Комментируя недавний инцидент с оскорблением в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», Захарова призналась, что высказывания ведущего задели ее до глубины души.

«Когда я посмотрела, под конец у меня текли слезы от того, что я понимала, что сейчас будут испытывать те люди, которые по-настоящему любят Грузию. Он их убил, он их растоптал, унизил», — сказала она. На вопрос, почему РФ не отреагировала на инцидент дипломатическими средствами, она напомнила, что Грузия в 2008 разорвала дипломатические отношения с РФ.

«Мне часто говорят в качестве упрека: «Мы потеряли Грузию». Наверное, если бы не было последних событий июня-июля 2019 года, возможно, я бы на эти вопросы начала приводить исторические примеры, аргументацию <…> Но после этих событий я хочу сказать: вы не думаете, что Грузия потеряла саму себя?», — заключила Захарова.

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