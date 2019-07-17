Палата представителей США приняла резолюцию с осуждением «расистских высказываний» Дональда Трампа в адрес членов конгресса.

За проголосовали 240 парламентариев, против – 187.

«Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей», — сказано в резолюции.

В свою очередь, сам президент похвалил однопартийцев, голосовавших против резолюции.

Ранее американский лидер написал в Twitter, что «прогрессивные» женщины-демократы из конгресса, которые приехали из стран, правительства которых являются «полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством».

Minval.az