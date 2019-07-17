Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф», переданные Турции, создадут «новый порядок» в воздушном пространстве над Сирией, заявили Breaking Defense источники в Израиле.

По их мнению, системы российского производства позволят Анкаре контролировать практически все воздушное пространство над Сирией. «С-400, эксплуатируемые Турцией, будут способны следить за любой активностью ВВС [Военно-воздушные силы Израиля] над Сирией, и это совершенно новая ситуация», — сказал один из собеседников.

Другой эксперт заявил американскому изданию, что размещение турецких С-400 «Триумф» на границе с Сирией осложнит вероятные действия ВВС Израиля в регионах Ирака, где присутствуют проиранские силы.

Minval.az