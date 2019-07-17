В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыли места хранения американского ядерного оружия, сообщает издание Washington Post.

В апреле был опубликован доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников», но потом его удалили. В документе говорится, где находятся около 150 единиц американского ядерного оружия в Европе.

Накануне копию доклада опубликовала бельгийская газета De Morgen.

В публикации отмечается, что «бомбы хранятся на шести американских и европейских базах: Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции».

В документе информация дается без каких-либо ссылок. Газета отмечает, что на прошлой неделе опубликовали финальную версию доклада, но уже без данных о местах хранения оружия.

Автор доклада Джозеф Дэй заявил, что вся информация в документе — материал из открытых источников.

Источник из НАТО, пожелавший остаться анонимным, заявил, что это не официальный документ альянса.

Minval.az