Президент США Дональд Трамп в ответ на инициативу демократов осудить его за расизм предложил вынести подобное решение в отношении некоторых женщин-демократов из конгресса, которые, по его словам, говорят «отвратительные и полные ненависти вещи».

Как сообщает РИА «Новости», Трамп в своем официальном Twitter-аккаунте отметил, что «женщины-демократы из конгресса плюются некоторыми из наиболее подлых, полных ненависти и отвратительных слов, которые когда-либо говорили политики в сенате или палате представителей» и, несмотря на это, получают поддержку со стороны Демократической партии.

«Почему палата представителей не голосует за осуждение тех отвратительных и полных ненависти вещей, которые они говорят? Потому что они радикальные левые, и демократы боятся идти против них. Грустно!», — написал Трамп.

В понедельник демократы внесли в палату представителей конгресса проект резолюции с осуждением президента Дональда Трампа за высказывания, которые они считают расистскими. В резолюции предлагается «осудить расистские комментарии, направленные против членов конгресса». Резолюция, которую представил демократ из Нью-Джерси Том Малиновски, может быть поставлена на голосование уже во вторник. Каких-либо юридических последствий для Трампа резолюция иметь не будет.

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