Сериал «Игра престолов» студии HBO получил рекордное число номинаций на телепремию «Эмми», сообщает РБК.

«Игра престолов» была номинирована в категории «Лучший драматический сериал». Кита Хэрингтона выдвинули в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале», Эмилию Кларк — «Лучшая женская роль».

В категории «Лучшая актриса второго плана» номинированы Лина Хеди, Мэйси Уильямс, Гвендолин Кристи, Софи Тернер. Альфи Аллен, Питер Динклейдж и Николай Костер-Вальдау удостоились номинаций за лучшую мужскую роль второго плана. Карис ван Хаутен была номинирована в категории «Лучшая приглашенная актриса».

Второе место по количеству номинаций занял сериал «Удивительная миссис Мейзел» (копродукция Dorothy Parker Drank Here Productions, Picrow и Amazon Studios), который был представлен в 20 категориях. Также в тройку лидеров вошел мини-сериал «Чернобыль» (копродукция HBO и Sky), который получил 19 номинаций.

Вручение премии состоится 22 сентября.

Minval.az