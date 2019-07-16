В китайском городе Гуанчжоу женщина попыталась задержать скоростной поезд, поместив ногу в зазор между составом и платформой. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

В воскресенье вечером, 14 июля, 30-летняя китаянка по фамилии Ван вместе с братом и подругой перепрыгнула турникет на городском вокзале после того, как сотрудники станции отказались пробивать ее билет, так как она опоздала на поезд. Она потребовала открыть двери у состава, который уже начинал трогаться. Женщина кричала, что это последний поезд в сторону города Чанша, и если она не успеет на него, то опоздает на работу.

На кадрах видно, как сотрудники вокзала пытаются прогнать Ван от поезда, однако она облокачивается на дверь состава и засовывает ногу в зазор между поездом и платформой. «Пожалуйста, откройте двери, это займет у вас минуту», — умоляет она.

В итоге четыре сотрудника сумели оттащить ее от края платформы. Из-за инцидента поезд отправился с семиминутной задержкой.

Женщину приговорили к тюремному заключению на девять дней за нарушение порядка, ее брат и подруга отделались предупреждениями.

Minval.az