Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Об этом сообщается в твиттере CNN со ссылкой на источники в американской разведке.
Как отмечается, судно якобы шло под флагом Панамы, когда боевые катера Корпуса стражей Исламской революции принудили экипаж направить корабль в территориальные воды иранского государства.
Уточняется, что ОАЭ пока никак не отреагировали на случившееся.
Причем, как подчеркивается, к настоящему моменту не удалось установить контакт с экипажем танкера.
В то же время, некоторые источники заявили, что судно просто сломалось, и было отбуксировано Ираном.