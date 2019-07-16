Ученые из Гарвардской школы технических наук предложили новый способ создания на Марсе условий, пригодных для деятельности живых организмов. Согласно концепции, обширные площади богатой водяным льдом поверхности необходимо покрыть куполами из силикатного аэрогеля — это позволит повысить температуру в них до 0 °C и создать необходимые условия для фотосинтеза у растений, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Колонизация Марса сложна не только из-за большой удаленности планеты от Земли — условия на ее поверхности не подходят для живых организмов. На Марсе очень низкое атмосферное давление, низкое содержание кислорода, а в течение всего средняя температура ниже 0 °C.

Чтобы колонизировать планету в будущем, ученые предлагают различные способы ее терраформирования — или создания условий, пригодных для жизнедеятельности организмов.

В новой концепции физики предложили возвести над залежами водяного льда, расположенными на полюсах, подобие тепличных куполов из аэрогеля. Реализация этой идеи приведет к формированию в теплицах твердотельного парникового эффекта.

Это позволит создать в парниках температуру в районе 0 °C, заблокировать излишки ультрафиолетового излучения и обеспечить пропускание достаточного для фотосинтеза количества видимого света. Концепция проста в реализации и позволит будущим колонизатором обеспечить себя необходимым количеством продовольствия, говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что инженеры НАСА разрабатывают систему, которая позволит колонистам Марса безопасно приземлиться на поверхность этой планеты.

Minval.az