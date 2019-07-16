Известный украинский путешественник, блогер Артемий Сурин написал на своей странице в социальной сети Фейсбук теплый и невероятно позитивный отзыв о Баку, которым мы поспешили поделиться с вами.

«Возможно, в рутине своей жизни, вы не всегда замечаете то, что становится очевидным нам — гостям, туристам, путешественникам. А дело в том, что Баку стал одним из самых лучших городов мира, и, безусловно, региона, — пишет А. Сурин. Начав Азиатский этап кругосветки с Сингапура, продолжив Таиландом, Малайзией, Мьянмой, Индией, Пакистаном и Ираном, приехав в Баку — я аж присвистнул! Исключая возможно лишь Сингапур, Баку значительно лучше и приятнее для жизни и времяпровождения, чем все столицы этих стран. А по мне так, Баку — лучше и Сингапура»!

Автор поста отмечает, что пишет не только на эмоциях, хотя в Баку их испытываешь немало, и не контраст после Ирана и тамошней тюрьмы (Сурин был арестован в Иране за шпионаж, но спустя несколько дней его освободили — прим. «Минвала»), а конкретная аналитика.

Далее А. Сурин объясняет, почему, и старается дать конкретные параметры (цитируем без изменений, прим.ред.):

БЕЗОПАСНОСТЬ

Важнейший фактор. В центральной части Баку можно смело гулять в 2-3 часа ночи, не напрягаясь абсолютно. Ощущение полной, нет, полнейшей, безопасности. Это нечастое счастье, что ловишь по миру, поверьте. Тем более, в этой части света.

ЧИСТОТА

Без сомнений, Баку — лидер региона в этом аспекте. Сравниться по чистоте и по безопасности может лишь Сингапур. И это – серьёзно и заслуженный комплимент, я считаю.

Здесь есть две причины данного результата: эффективная работа коммунальных служб

и общая культура у населения — не мусорить. Этот фактор, естественно, важнее первого.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Великолепное качество дорог. ВЕЛИКОЛЕПНОЕ!

Не зря тут Формула-1 ежегодно устраивает Гран-при прямо по улицам города. Такое реализовано только в Монако и Баку.

Город не стоит в пробках. Пробки, имею в виду реальные, а не неизбежные столичные «тянучки» любого города.

Плюс yаличие метро — как альтернативы.

НЕ ИЗНАСИЛОВАН ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Старый город сохранен. Нет никаких киосков с шаурмой, палаток с китайским шипотребом, и тд. И в-целом подход к архитектуре и городскому планированию: чувствуется чёткий ПОДХОД в интеграции различных сервисов в историческую часть города. Электро-гольф-мобили как вид транспорта, ограниченный въезд транспорта, (хотя я бы запретил это полностью).

При этом в Баку, достойно реализован симбиоз исторической архитектуры и современной.

Разделение по зонам, и наличие удачных концептуальных модерновых проектов, например Flame Towers, центр культуры дизайна от Захи Хадид — роспись, что ты не в не заскорузлой восточной столице, а в городе с довольно смелым современным подходом.

Всю Промзону и порт, вынесли к чертям, из центра за город. Там этому и место.

НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Это просто фантастика!!! Подсвечено ВСЁ: каждое здание, каждый сквер, площади, монументы — всё! Причем сделано толково, в единой теплой гамме, и правильными точечными акцентами. Баку днём хорош, но ночью он просто сияет своей красотой!

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Всё это создало серьёзные предпосылки для развития туризма, о котором хочу сказать отдельно.

Я не был в Баку четыре года, и сейчас увидел огромный, качественный рывок в этой сфере.

Город наполнен туристами, причём, важна мульти-география приезжих:

— Ближний Восток, Персидский залив: ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Турция.

— Бывший СНГ:

Украина, Россия, Казахстан, Грузия, Беларусь, Средняя Азия.

— АЗИЯ:

Китай, Индия, Япония, Пакистан.

Есть туристы и из Западной Европы и Америки.

В городе открылось огромное количество качественных ресторанов. Качество еды, сервиса, дизайн и эргономика ресторанов — значительно улучшились.

Серьёзная прибавка по отельному номерному фонду, причем на любой карман: от хостелов до 5 звёзд.

В городе работает множество англо-язычных точек, где волонтёры помогают и дают необходимую помощь туристам.

Я хочу более глубоко изучить факторы, которые помогли сделать такой рывок.

Но уже сейчас можно сказать, Баку — город, который удивляет и влюбляет. Более того, Баку показывает пример и моему Киеву — как можно и нужно грамотно развивать город, и туризм в частности.

Я хочу призвать бакинцев не утратить главное, что у вас есть — Душу города, его жителей, и Ваше феноменальное гостеприимство!

Наверняка, у вас тоже есть претензии или недовольства по поводу развития города, так уж мы устроены, но, ребята, у вас просто невероятный город. Пожалуйста, замечайте это! Цените это!!!. Я посетил 130 стран мира, и сотни крупных городов-миллиоников, и скажу однозначно: Баку сейчас — один из лучших!

Minval.az