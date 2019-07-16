По меньшей мере два человека погибли и свыше 40, предположительно, оказались блокированы под завалами обрушившегося 4-этажного жилого дома на юге индийского Мумбаи (штат Махараштра).

Инцидент произошёл примерно в 11.40 утра в районе Донгри. Причина аварии пока не называется. На месте работают полиция и экстренные службы, к настоящему времени подтверждена информация о том, что пять человек удалось спасти, сообщает РИА Новости.

Опрошенные телеканалом очевидцы указывают на солидный возраст обрушившегося дома — по их словам, зданию было «от 90 до 100 лет».

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