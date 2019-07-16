По меньшей мере два человека погибли и свыше 40, предположительно, оказались блокированы под завалами обрушившегося 4-этажного жилого дома на юге индийского Мумбаи (штат Махараштра).
Инцидент произошёл примерно в 11.40 утра в районе Донгри. Причина аварии пока не называется. На месте работают полиция и экстренные службы, к настоящему времени подтверждена информация о том, что пять человек удалось спасти, сообщает РИА Новости.
Опрошенные телеканалом очевидцы указывают на солидный возраст обрушившегося дома — по их словам, зданию было «от 90 до 100 лет».
#MumbaiBuildingCollapse: 13 people dead informs #Maharashtra housing ministerhttps://t.co/DNmxMF0TuQ@mymedicalmantra @RidlrMUM @smart_mumbaikar @mumbaitraffic @mybmc #Mumbai #disaster pic.twitter.com/wbDi39iEtQ
— ChristopherBombay (@mahimerchris3) 16 июля 2019 г.