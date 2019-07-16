В Баку прошла трехсторонняя встреча Грузия-Азербайджан-Турция, — об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» пишет председателем комитета по внешним отношениям парламента Грузии Софио Кацарава.

По ее словам, на встрече рассматривались текущие в регионе процессы, вопросы сотрудничества и вызовы.

«Уже второй год мы проводим этот формат, который является лучшей платформой с участием комитетов внешним отношениям трех стран, для обсуждения общих вопросов и вызовов, а также новых возможностей сотрудничества. На сегодняшней встрече мы договорились продолжить работу над развитием и расширением этого формата», — заявила депутат.

По ее словам, в следующем году запланирована очередная встреча, на которой будут обсуждаться совместные результаты, достигнутые в рамках формата проекта в течение года.

Minval.az