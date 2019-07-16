Президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия мемориального музея в Стамбуле, посвященного провалу попытки переворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, трехлетие которого отметили в стране в понедельник.

Музей открыт в азиатской части Стамбула у моста через Босфор, где развернулось противостояние жителей города с мятежниками. Экспозиционная площадь составляет 500 квадратных метров. Там будут экспонироваться личные вещи погибших граждан, искореженные танками машины, документы и видеосюжеты о попытке переворота. Один из экспонатов музея — телефон, с помощью которого Эрдоган обратился к нации в ночь попытки переворота. Отдельные стенды будут посвящены истории переворотов в разных странах мира и политике колониализма.

«Предотвращение попытки переворота — один из переломных моментов нашей борьбы за демократию. Как мы можем забыть наших героев, которые выступили против тех, у кого в руках было оружие, танки? У каждого из 251 погибших в ту ночь была своя история. Наш долг — сохранить память о них. Сегодня мы открываем музей в честь событий 15 июля. От романа до фильма, от скульптуры до музыки — наши люди искусства тоже будут создавать свои произведения, чтобы сохранить память о том дне», — сказал Эрдоган, выступая на церемонии открытия музея. Трансляцию вел телеканал NTV.

По завершении церемонии открытия президент Турции осмотрел экспозицию музея.

Minval.az