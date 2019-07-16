Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров прокомментировал инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса «Кешикчидаг».

Напомним, в соцсетях накануне распространились видеокадры, согласно которым группа граждан Грузии попытались напасть на азербайджанских пограничников на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг».

«Сейчас в Facebook многие публикуют гневные статусы о пограничнике, который не стал стрелять в провокаторов. Считаю, что он поступил абсолютно правильно, так как вся эта провокация была рассчитана на создание жертвы, которую использовали бы для раздувания полномасштабного конфликта», – считает Зульфугаров.

По его словам, бенефициарами, а возможно и заказчиками произошедшего, являются армяне и проармянские силы России, цель которых открытие «второго фронта» для Азербайджана в Грузии.

«Очень многих беспокоит стратегическое партнерство Турции, Грузии и Азербайджана. Поэтому мой совет: эмоции в сторону, думайте о том, кому это выгодно и не подыгрывайте провокаторам! А солдат – молодец!», — написал в своем Фейсбуке дипломат.

Minval.az