Заместитель главы британского МИД Алан Данкан заявил, что страна не станет отдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа другим странам, где его ждет смертный приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Данкан отметил, что это соглашение уже достигнуто и нарушать его никто не планирует.

«Мы не допустим его выдачи какой-либо стране, где ему может грозить смертная казнь», — добавил Данкан.

Также он подчеркнул, что в настоящее время Ассанжу оказываются вся необходимая медицинская помощь и за его здоровьем наблюдают специалисты.

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