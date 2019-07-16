В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Об этом сообщает Anadolu.

В МИД подчеркнули, что эти антитурецкие санкции не повлияют на действия страны в Средиземноморье. Ведомство пообещало, что Турция продолжит свои деяния, так как страна имеет «равные права на ресурсы Кипра».

«Эти решения являются последним примером того, как один дуэт злоупотребляет членством в ЕС», — отметили в МИД.

Также в стране высказались насчет невозможности достичь мира и разрешить конфликт. По мнению турецкой стороны, диалог не возможен из-за того, что Кипр «не является реальным государством».

«Они не принимают политическое равенство с 1963 года», — добавили в МИД.

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