В распоряжении CNN оказались документы, которые свидетельствует о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получал посылки с полученными от хакеров материалами, связанными с президентскими выборами в США.

Отмечается, что он получил их во время нескольких подозрительных встреч на территории посольства Эквадора в Лондоне. В отчетах есть данные о том, что Ассанж превратил посольство в «командный центр» и «дирижировал» рядом «разрушительных разоблачений», которые оказались сильное влияние на президентскую кампанию в 2016 году.

Как уточняется, несмотря на нахождение на территории посольства, Ассанж встречался с россиянами и хакерами мирового уровня «в критические моменты», часто их встречи продолжались по несколько часов. Он также приобрел мощное компьютерное и сетевое оборудование для содействия передаче данных всего за несколько недель до того, как WikiLeaks получила материалы от россиян, пишет «Газета.ру».

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