Доступа к достаточному количеству продовольствия в 2018 году не имели 820 миллионов человек, таким образом, мировой голод не снижается в течение последних трех лет, число голодающих выросло на 10 миллионов человек.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе ООН «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире».

Как отмечается в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), цифра в более чем 820 миллионов говорит об огромных препятствиях, стоящих на пути к достижению цели устойчивого развития ООН по искоренению голода к 2030 году. Число голодающих по всему миру выросло на 10 миллионов человек.

Наибольшее количество голодающих (более 500 миллионов) проживают в Азии, в основном в странах Южной Азии. В то же время наиболее тревожная ситуация ощущается в Африке, поскольку в регионе отмечается самый высокий уровень голода в мире (256 миллионов человек), и он продолжает медленно, но неуклонно расти почти во всех субрегионах, говорится в докладе.

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