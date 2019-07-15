Вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) возникло множество проблем, однако говорить о «кончине» соглашения по иранскому атому пока рано, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Самочувствие» соглашения — не очень хорошее, но оно еще не мертво», — заявила она на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»).

Могерини подчеркнула, что в настоящее время «ситуация (вокруг соглашения по иранскому атому) — более сложная, чем когда бы то ни было».

Говоря о том, удастся ли сохранить соглашение, она сказала: «Я не знаю, приближается ли его последний час. Надеюсь, что нет».

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