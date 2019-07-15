Глава военного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен в понедельник сообщила о намерении уйти в отставку. Такое решение в своем Twitter она объяснила желанием сосредоточить все силы для работы в европейских структурах.

Фон дер Ляйен отметила, что во вторник, 16 июля выставляет свою кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии. «Независимо от исхода голосования в Европейском парламенте, я не буду военным министром», — заверила политик.

Свое сообщение Фон дер Ляйен опубликовала на трех языках: немецком, английском и французском, отмечает РБК.

Фон дер Ляейн стала первой женщиной на посту министра обороны ФРГ за всю историю страны. До этого она была министром труда и социальных вопросов, а также возглавляла министерство по делам семьи.

Minval.az