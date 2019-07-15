Двух гражданок Великобритании сняли с рейса Мугла — Лондон из-за расистских оскорблений в адрес других пассажиров. Об этом сообщает CNN Turk.

«Рейс авиакомпании Thomas Cook из Муглы в Лондон был задержан из-за поведения двух пассажирок, гражданок Великобритании, которые проявляли признаки расизма и употребляли слово «террорист» в адрес трех пассажиров из Азии. Женщин высадили из самолета», — сообщает телеканал.

Британки потребовали, чтобы нескольких пассажиров-азиатов сняли с рейса, после чего начали их оскорблять. В результате самых британок вывели из самолета в сопровождении полиции.

Летевший тем же рейсом бельгиец Марио ван Поппель рассказал изданию Daily Mirror, что мусульмане «были явно оскорблены, но сохраняли хладнокровие». По его словам, она громко кричала, испугав детей на борту, которые заплакали.

Как отмечается, из-за инцидента вылет был задержан на 1 час 20 минут.

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