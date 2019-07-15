Французская оборонная компания Naval Group 12 июля 2019 года спустила на воду первую атомную подводную лодку нового поколения, построенную по проекту «Барракуда».

Подлодка, получившая имя Suffren («Сюффрен»), уже приступила к швартовным испытаниям. Как ожидается, морские ходовые испытания корабля начнутся во второй половине 2020 года, сообщает N+1 со ссылкой на Jane’.

Проект атомных подводных лодок Barracuda («Барракуда») разрабатывался во Франции с начала 2000-х годов. Новые корабли в составе французского флота должны будут постепенно заменить устаревающие атомные подлодки типа Rubi («Рюби»), поступавшие на вооружение с 1983 года. В общей сложности французские военные намерены принять на вооружение шесть подлодок типа «Сюффрен».

Подводное водоизмещение подлодки «Сюффрен» составляет 5,3 тысячи тонн при длине 99,5 метра и ширине 8,8 метра. Корабль оснащен атомным реактором K15 мощностью 150 мегаватт и способен развивать скорость до 25 узлов. Подлодка вооружена четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для запуска торпед и ракет, а также постановки минных заграждений.

В конструкции французской подлодки реализованы несколько новых решений, включая водометный движитель и X-образные рули, размещенные в хвостовой части. Использование нового реактора позволило увеличить время между перезарядками энергетической установки с семи до десяти лет.

Подлодка «Сюффрен» допускает перевозку специального мобильного контейнера, закрепленного за рубкой. В этом контейнере можно размещать вооружение и оборудование 12 десантников сил специальных операций. Новые корабли будут стоять на вооружении по меньшей мере до 2060 года.

Minval.az