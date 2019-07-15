Бытует мнение, что за тюремной решеткой заканчивается любовь, хотя на самом деле в качестве примеров можно привести множество случаев, когда и женщины терпеливо ждали своих мужей (или сожителей), отбывавших срок, так и мужчины не разводились с женами, шагающими «по этапу». Кроме того, любой гражданин, находящийся «в местах не столь отдаленных» имеет полное право построить собственную семью. В советском прошлом заключенные дружили, как правило, по переписке, ходили на свидания с невестами, и только после освобождения оформляли отношения. Проблема в основном заключалась в том, что брак по закону должен был оформляться в одном из отделений ЗАГСа, а это означало, что заключенного нужно было под конвоем отвезти туда и вернуть обратно на тюремном «воронке» (автозаке). Помимо очевидных проблем с безопасностью, эта процедура не была прописана в подзаконных актах (инструкциях), а значит, была невозможной.

Согласно комментарию правозащитника Эльдара Зейналова, сегодня времена изменились и в статье 34 Конституции Азербайджана еще в 1995 г. было гарантировано право КАЖДОГО «на создание семьи по достижении указанного в законе возраста», причем «семья и брак находятся под опекой государства». В переводе на обычный язык, это означало, что и заключенные имеют право на брак и на семью (т.е. и на половую жизнь и зачатие детей):

— Сегодня оформление брака стало простой задачей, особенно с момента, когда с 2014 г. его передали в службу ASAN. Ее сотрудники имеют возможность выезда к брачующимся, так что не возникает проблем безопасности. Не пришлось даже переделывать Кодекс по исполнению наказаний и «Правила внутреннего распорядка» тюрем, так как очевидно, что сотрудники ASAN, свидетели, родственники и гости относятся к лицам, которые статья 81 КИН относит к «лицам, которые могут оказать положительное влияние на осужденных».

С момента оформления брака той же статьей предоставляется право длительных (до 3 суток) свиданий с мужем (женой). Супруги и их вещи проходят досмотр, после чего их поселяют в изолированной от колонии меблированной комнате. Корпус для длительных свиданий обычно включает несколько таких комнат в одном коридоре, с общими кухней, ванной, двором, наподобие студенческого хостела. Кстати, удовольствие официально оплачивается через кассу.

В промежутках между длительными свиданиями, заключенным положены кратковременные (до 4 часов) свидания, в том числе и с невестами и женами. Помимо общения, посетители могут принести с собой передачу из разрешенных вещей.

В зависимости от режима содержания, количество свиданий варьируется. В принципе, у всех категорий заключенных есть длительные свидания, кроме тех, кто осужден на строгий тюремный («крытый») режим, у которых только 2 кратковременных свидания в год. Даже на общем режиме в тех же тюрьмах разрешены 2 длительных и 4 кратковременных свидания, пожизненникам — 2 и 6 соответственно. А осужденным в колонии общего режима разрешены 8 длительных и 48 кратковременных свиданий.

За исключением строгого тюремного режима, при соблюдении режима и по истечении половины срока (у пожизненников — 10 лет), возможно улучшение режима, что означает дополнительные кратковременные и длительные свидания.

Никаких требований к предохранению при сексе в тюрьме не выдвигается, так что к концу срока можно обзавестись даже несколькими детьми. Для осужденных женщин это создает некоторые проблемы в связи с беременностью, так как разного рода обследования и сами роды желательно проводить в специализированных учреждениях, то есть вне тюрьмы. Осужденная беременная женщина, в принципе, может обратиться в суд с просьбой об отсрочке исполнения наказания. Но такое решение выносится не автоматически, и ей могут отказать.

Кстати, право на семейную жизнь включает не только зарегистрированный, но и гражданский или религиозный браки, а также возможность забеременеть без мужа. Есть и момент, связанный с вступлением в брак двух заключенных или поддержании семейной жизни двумя осужденными (и раздельно содержащимися!) супругами. Недавно этот вопрос был поднят и получил скандальное звучание ввиду того, что одна из женщин-заключенных умудрилась забеременеть в тюрьме без мужа. В целом, в вопросе обеспечения права заключенных на семейную жизнь есть некоторые проблемы, которые законодатели не торопятся решить. Вероятно, для того, чтобы это произошло, потребуются судебные прецеденты, резюмирует Эльдар Зейналов.

Не исключено, кстати, что со временем осужденными будет поднят и вопрос однополых браков, которые иногда складываются за решеткой, но регистрация которых в Азербайджане в настоящий момент не предусмотрена. Но это отдельная тема, не связанная исключительно с лишением свободы.

Яна Мадатова

Minval.az